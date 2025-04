„Purple Path“ und Kulturhauptstadt: Einweihung von Kunstwerk in Lichtenau geplatzt

Das neue Kunstwerk am „Purple Path“ in Lichtenau sollte am Sonntag eingeweiht werden. Doch nun verzögert sich die Fertigstellung. In Burgstädt ist auch noch nicht alles fertig, aber der Termin bleibt.

Eigentlich sollte am Sonntagnachmittag das neue Kunstwerk am Kunst- und Skulpturenweg „Purple Path" in Lichtenau eingeweiht werden. Doch Bürgermeister Andreas Graf sagte in dieser Woche: „Der Termin muss voraussichtlich auf Ende Mai verschoben werden." Die Skulptur sei noch nicht fertig, da die Vorplanungen aufwendiger waren als gedacht....