Rabensteiner Wald: Hier können Weihnachtsbäume selber gefällt werden

Der Staatsbetrieb Sachsenforst lädt für diesen Samstag, 6. Dezember, zum Weihnachtsbaumfällen im Forstbezirk Chemnitz ein. Zwischen 9 und 15 Uhr können Besucher am aus den Vorjahren bekannten Standort Am Bierweg im Rabensteiner Wald, nördlich der A 4, Blaufichten und Nikko-Tannen schlagen. Die Bäume sind etwa zwei bis drei Meter groß und...