Racing-Team der TU Chemnitz plant nächsten Entwicklungssprung am Rennauto: Spendenaktion gestartet

Das Rennteam der TU Chemnitz ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Auch am Auto der nächsten Saison soll sich einiges ändern. Dafür sammeln die Studenten nun Spenden.

Die Konstruktionszeichnung ist so groß, dass der Laptop von Jakob Hammoud mehrere Minuten braucht, um sie zu öffnen. Doch das kleine Bauteil soll der nächste große Schritt für das Racing-Team der TU Chemnitz sein. Zwei kleine Motoren wollen die Studenten in die Hinterräder ihres neuen Rennwagens einbauen. Sie ersetzen den großen...