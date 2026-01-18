MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Racing-Team der TU Chemnitz plant nächsten Entwicklungssprung am Rennauto: Spendenaktion gestartet

Der Wagen der vergangenen Saison (Bild) war viel verlässlicher als sein Vorgänger. Nun soll mit neuen Motoren der nächste Schritt gegangen werden.
Der Wagen der vergangenen Saison (Bild) war viel verlässlicher als sein Vorgänger. Nun soll mit neuen Motoren der nächste Schritt gegangen werden. Bild: Andreas Seidel
Vereins-Chefin Ivy Fox auf dem Gelände der Stadtwirtschaft, wo das Team seit vergangenem Herbst untergekommen ist.
Vereins-Chefin Ivy Fox auf dem Gelände der Stadtwirtschaft, wo das Team seit vergangenem Herbst untergekommen ist. Bild: Andreas Seidel
Die Motoren sitzen künftig direkt am Rad, statt im Heck des Rennwagens.
Die Motoren sitzen künftig direkt am Rad, statt im Heck des Rennwagens. Bild: Andreas Seidel
Der Wagen der vergangenen Saison (Bild) war viel verlässlicher als sein Vorgänger. Nun soll mit neuen Motoren der nächste Schritt gegangen werden.
Der Wagen der vergangenen Saison (Bild) war viel verlässlicher als sein Vorgänger. Nun soll mit neuen Motoren der nächste Schritt gegangen werden. Bild: Andreas Seidel
Vereins-Chefin Ivy Fox auf dem Gelände der Stadtwirtschaft, wo das Team seit vergangenem Herbst untergekommen ist.
Vereins-Chefin Ivy Fox auf dem Gelände der Stadtwirtschaft, wo das Team seit vergangenem Herbst untergekommen ist. Bild: Andreas Seidel
Die Motoren sitzen künftig direkt am Rad, statt im Heck des Rennwagens.
Die Motoren sitzen künftig direkt am Rad, statt im Heck des Rennwagens. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Racing-Team der TU Chemnitz plant nächsten Entwicklungssprung am Rennauto: Spendenaktion gestartet
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Rennteam der TU Chemnitz ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Auch am Auto der nächsten Saison soll sich einiges ändern. Dafür sammeln die Studenten nun Spenden.

Die Konstruktionszeichnung ist so groß, dass der Laptop von Jakob Hammoud mehrere Minuten braucht, um sie zu öffnen. Doch das kleine Bauteil soll der nächste große Schritt für das Racing-Team der TU Chemnitz sein. Zwei kleine Motoren wollen die Studenten in die Hinterräder ihres neuen Rennwagens einbauen. Sie ersetzen den großen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
04.01.2026
3 min.
Aus der Theorie in die Praxis: Diese Frau hilft TU-Absolventen aus dem Ausland bei der Suche nach einem Job
Jette Dietrich von der Arbeitsagentur berät Maschinenbauer Kishan Jinwala über seine Jobchancen in Chemnitz.
Internationale Studenten bringen viel Potenzial mit, häufig fehlen aber Schlüsselqualifikationen. Fachberaterin Jette Dietrich bietet deshalb einen Anlaufpunkt, um junge Menschen auf eine Arbeit in Deutschland vorzubereiten.
Christian Mathea
03.01.2026
2 min.
TU Chemnitz lädt zum Tag der offenen Tür – Was Besucher wissen müssen
Am 15. Januar öffnet die TU Chemnitz ihre Türen für alle, die Interesse an einem Studium haben.
Wer in Chemnitz studieren will, kann sich am 15. Januar beim Tag der offenen Tür informieren. Über 70 Programmpunkte sind geplant. Auch zum neusten Studiengang wird informiert.
Elisa Leimert
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
Mehr Artikel