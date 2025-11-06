Radfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt

Chemnitz
Die Kollision ereignete sich am späten Nachmittag in Kappel. Der Radfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Vorfahrt.
Bei einer Kollision mit einem Auto ist im Stadtteil Kappel ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr von der Carl-Hamel-Straße in Richtung Stollberger Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Gleichzeitig bog ein 63-Jähriger mit seinem VW von der Straße Usti nad Labem nach rechts auf die gleichnamige...
