Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Radfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt

Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer.
Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer.
Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer. Bild: Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa/Archiv
Chemnitz
Radfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kollision ereignete sich am späten Nachmittag in Kappel. Der Radfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Vorfahrt.

Bei einer Kollision mit einem Auto ist im Stadtteil Kappel ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr von der Carl-Hamel-Straße in Richtung Stollberger Straße unterwegs und hatte Vorfahrt. Gleichzeitig bog ein 63-Jähriger mit seinem VW von der Straße Usti nad Labem nach rechts auf die gleichnamige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
1 min.
Zwei Kinder bei Unfall in Chemnitz verletzt
Auf der Straße Usti nad Labem in Chemnitz sind am Dienstagnachmittag zwei Kinder und ein Auto zusammengestoßen.
Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag in Kappel. Die Kinder kamen in ein Krankenhaus.
Susanne Kiwitter
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
26.10.2025
1 min.
Weihnachtsdeko bei Kellereinbruch in Chemnitz gestohlen
Weihnachtsdekoration ist aus einem Keller im Chemnitzer Stadtteil Kappel gestohlen worden.
Beute im Gesamtwert von etwa 1000 Euro haben Unbekannte in einem Wohnblock im Stadtteil Kappel gemacht.
Galina Pönitz
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
Mehr Artikel