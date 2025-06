Radweg, Spielplatz, Uferstrand: Was der neue Pleißenbachpark in Chemnitz bietet

Das größte der dauerhaften Kulturhauptstadtprojekte ist am Sonntag eröffnet wurden. Was die ersten Besucher an dem Gelände schätzen – und was sie vermissen.

Der kurze, aber heftige Schauer konnte die Freude nicht trüben. Pünktlich zur Eröffnung des neuen Pleißenbachparks am Sonntagvormittag setzt ein Regenguss ein. Der war nach 20 Minuten wieder vorbei und das Fest konnte starten. Mehrere Hundert Besucher nahmen das weitläufige Gelände in Augenschein.