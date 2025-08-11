Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rätsel um 650-Jahr-Feier in Kändler: Hätte das Jubiläum bereits 2014 stattfinden müssen?

Eine Festschrift aus dem Jahr 1964 sorgt für Verwirrung rund um die 650-Jahr-Feier in Kändler.
Eine Festschrift aus dem Jahr 1964 sorgt für Verwirrung rund um die 650-Jahr-Feier in Kändler. Bild: Julia Grunwald
Eine Festschrift aus dem Jahr 1964 sorgt für Verwirrung rund um die 650-Jahr-Feier in Kändler.
Eine Festschrift aus dem Jahr 1964 sorgt für Verwirrung rund um die 650-Jahr-Feier in Kändler. Bild: Julia Grunwald
Chemnitz Umland
Rätsel um 650-Jahr-Feier in Kändler: Hätte das Jubiläum bereits 2014 stattfinden müssen?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende feiert der Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil seinen 650. Geburtstag. Die 600-Jahr-Feier wurde aber bereits 1964 begangen. Die Lösung des Rätsels liegt in einer historischen Festschrift.

Kändler steht ein Festwochenende bevor. Von Freitag bis Sonntag begeht der Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil sein 650. Jubiläum. Gefeiert wird unter anderem mit einem Gottesdienst, Frühschoppen und einer Lasershow. Bereits das 600. Jubiläum wurde in Kändler groß gefeiert. Damals begingen die Einwohner eine ganze Festwoche mit Umzügen,...
