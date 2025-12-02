Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rätsel um Baumfällungen in Limbach-Oberfrohna: Warum müssen im Waldgebiet Hoher Hain Bäume weichen?

Im Waldgebiet Hoher Hain werden derzeit Bäume gefällt.
Im Waldgebiet Hoher Hain werden derzeit Bäume gefällt. Bild: Ulf Dahl/Archiv
Im Waldgebiet Hoher Hain werden derzeit Bäume gefällt.
Im Waldgebiet Hoher Hain werden derzeit Bäume gefällt. Bild: Ulf Dahl/Archiv
Chemnitz Umland
Rätsel um Baumfällungen in Limbach-Oberfrohna: Warum müssen im Waldgebiet Hoher Hain Bäume weichen?
Redakteur
Von Julia Grunwald
Die Arbeiten in dem Wald in Limbach-Oberfrohna laufen seit einiger Zeit. Sie erfüllen einen wichtigen Zweck und sind für die Qualität des Gebietes unerlässlich.

Wer den Wald rund um den Ferienpark „Hoher Hain“ in Limbach-Oberfrohna besucht, dem dürften die Baumfällungen der letzten Wochen bereits aufgefallen sein. Bei vielen Waldbesuchern stießen diese zuletzt auf Unverständnis. Dabei handelt es sich bei den Fällungen um notwendige Pflegemaßnahmen, die der Forstbezirk Chemnitz im Auftrag des...
09:30 Uhr
2 min.
Abgestorben oder bruchgefährdet: Wo in Chemnitz derzeit Bäume gefällt werden
Mehr als 100 Bäume werden bis Februar in Chemnitz gefällt.
In den Herbst- und Wintermonaten stehen turnusgemäß Baumfällungen für die Verkehrssicherheit an. In Chemnitz soll es diesmal über 100 Bäume treffen.
Erik Anke
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
5 min.
Edeka Fiedler zieht um
Edeka Fiedler
Crimmitschau bekommt im Dezember einen neuen Magneten für seine Innenstadt.
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
28.11.2025
2 min.
Weihnachten für jeden: Limbach-Oberfrohnaer suchen Geschenke für Bedürftige
In Limbach werden noch Geschenke für sozial Bedürftige gesucht.
Jedes Jahr findet in Limbach-Oberfrohna eine Weihnachtsfeier für sozial Bedürftige statt. Um jedem eine Freude machen zu können, sind die Organisatoren noch auf der Suche nach Geschenkespenden.
Julia Grunwald
Mehr Artikel