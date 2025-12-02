Rätsel um Baumfällungen in Limbach-Oberfrohna: Warum müssen im Waldgebiet Hoher Hain Bäume weichen?

Die Arbeiten in dem Wald in Limbach-Oberfrohna laufen seit einiger Zeit. Sie erfüllen einen wichtigen Zweck und sind für die Qualität des Gebietes unerlässlich.

Wer den Wald rund um den Ferienpark „Hoher Hain“ in Limbach-Oberfrohna besucht, dem dürften die Baumfällungen der letzten Wochen bereits aufgefallen sein. Bei vielen Waldbesuchern stießen diese zuletzt auf Unverständnis. Dabei handelt es sich bei den Fällungen um notwendige Pflegemaßnahmen, die der Forstbezirk Chemnitz im Auftrag des...