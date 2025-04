Rätsel um besondere Züge in Chemnitz

Ein alter Städteexpress und moderne Güterwagen stehen auf dem Gelände des Heizkraftwerks Nord. Ein neues Kulturhauptstadt-Projekt?

Wer dieser Tage auf dem Chemnitztalradweg unterwegs ist und dabei am Heizkraftwerk Nord vorbeikommt, könnte sich wundern: Auf den Gleisen hinter dem Zaun stehen alte Personenzüge, orange und beige lackiert, und nagelneue Güterzüge in Hellblau. Was könnten die mit dem Energieunternehmen Eins zu tun haben, das das Kraftwerk betreibt? Werden die...