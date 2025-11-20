Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rätsel um verteilte Einkaufswagen auf Chemnitzer Kaufland-Parkplatz bleibt ungelöst

Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt.
Unbekannte hatten in der Nacht zu Mittwoch hunderte Einkaufswagen auf dem Kaufland-Parkplatz verteilt. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Rätsel um verteilte Einkaufswagen auf Chemnitzer Kaufland-Parkplatz bleibt ungelöst
Redakteur
Von Christian Mathea
Nach der Aktion am Feiertag werden die Einkaufswagen im Neefepark wieder zweckgebunden eingesetzt. Der Handelskonzern verzichtet offenbar auf rechtliche Schritte.

Die Einkaufskörbe reichten nicht ganz aus, um jeden Parkplatz zu füllen. Allerdings gaben die silberfarbenen Gefährte vor dem Kaufland auf dem Neefepark am Mittwochmorgen ein beeindruckendes Bild ab. Wer sich in der Nacht diese Mühe gemacht hat und was er oder sie damit bezweckten, wird ein Rätsel bleiben.
