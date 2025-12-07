Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand

Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand. Bild: Jan Härtel
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.

Im Chemnitzer Stadtteil Altendorf ist ein Mercedes am Sonntagvormittag mit einer Hauswand kollidiert. Der Wagen kam kurz nach 10.30 Uhr von der Albert-Schweitzer-Straße ab und stoppte erst, als er an die Ecke eines Wohnhauses fuhr. Wie die Polizei erklärt, wurde ein automatisierter e-Call ausgelöst, der den Rettungsdienst alarmierte. Wie es zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
3 min.
Mainz 05 verpflichtet Trainer Urs Fischer
Neuer Trainer in Mainz: Urs Fischer. (Archivbild)
Urs Fischer soll den FSV Mainz 05 vor dem Abstieg retten. Das erste Spiel in der Bundesliga hat es für den neuen Coach der Rheinhessen gleich so richtig in sich.
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
03.12.2025
2 min.
Unfall am Autobahnkreuz: Stau auf A 4 und A 72 bei Chemnitz
Update
Auf der A 4 gab es einen Auffahrunfall mit mehreren Lkw.
Ein Unfall am Kreuz Chemnitz sorgt für kilometerlangen Rückstau auf beiden Autobahnen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
23.11.2025
1 min.
B 174 bei Chemnitz: Dacia kracht zweimal in Leitplanke
Ein Dacia ist am Samstag auf der B 174 verunglückt.
Eine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.
Erik Anke
Mehr Artikel