Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Verlor ein Ford während der Fahrt seine Achse?

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf. Bild: Jan Haertel
Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf.
Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.30 Uhr im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Verlor ein Ford während der Fahrt seine Achse?
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Beginn des Feierabendverkehrs gab es in Markersdorf Behinderungen.

Ein Verkehrsunfall im Chemnitzer Süden hat am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Frau war mit einem älteren Auto der Marke Ford auf der Wolgograder Allee in Richtung Hutholz unterwegs. Unweit der Einmündung Am Harthwald verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
13.10.2025
2 min.
Nächtliches Feuer in Chemnitzer Autowerkstatt: Erste Hinweise zur Ursache
Werkstattbrand in Chemnitz-Grüna: Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.
Der Brand war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Einen technischen Defekt als Auslöser halten die Ermittler für wenig wahrscheinlich. Die Untersuchungen dauern an.
Julia Grunwald, Michael Müller
09:00 Uhr
1 min.
Heftiger Unfall auf Südring-Kreuzung in Chemnitz
Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Südring war in eine Richtung stundenlang gesperrt.
Michael Müller
12:03 Uhr
2 min.
Dresden verschiebt Linksextremismus-Prozess erneut
Der Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden verzögert sich weiter. (Symbolbild)
Sie sollen mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Warum der Prozess gegen Johann G. und andere Unterstützer wieder verschoben wird.
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel