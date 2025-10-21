Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Verlor ein Ford während der Fahrt seine Achse?

Zu Beginn des Feierabendverkehrs gab es in Markersdorf Behinderungen.

Ein Verkehrsunfall im Chemnitzer Süden hat am Dienstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Frau war mit einem älteren Auto der Marke Ford auf der Wolgograder Allee in Richtung Hutholz unterwegs. Unweit der Einmündung Am Harthwald verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die...