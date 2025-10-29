Räuchermann im Chemnitz-Center soll repariert werden

Die 5,17 Meter hohe Holzfigur zeigt mehrere Witterungsschäden. Ein Dach wird es aber nicht geben.

Tag und Nacht sitzt Räuchermann „Ehrenfried" vor dem Chemnitz-Center, rauchend und das „Seiffner Blaat'l" lesend. Mittlerweile hat das Wetter deutliche Spuren an der 5,17 Meter hohen Holzfigur hinterlassen – darunter eine Kerbe am Hut und Risse in der Hand, was in den Sozialen Medien für Diskussionen sorgte. Center-Manager Thomas...