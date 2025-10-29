Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Räuchermann 2019 bei der Vermessung für das Guinnessbuch der Rekorde.
Der Räuchermann 2019 bei der Vermessung für das Guinnessbuch der Rekorde. Bild: Toni Söll/Archiv
Der Räuchermann 2019 bei der Vermessung für das Guinnessbuch der Rekorde.
Der Räuchermann 2019 bei der Vermessung für das Guinnessbuch der Rekorde. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Räuchermann im Chemnitz-Center soll repariert werden
Die 5,17 Meter hohe Holzfigur zeigt mehrere Witterungsschäden. Ein Dach wird es aber nicht geben.

Tag und Nacht sitzt Räuchermann „Ehrenfried“ vor dem Chemnitz-Center, rauchend und das „Seiffner Blaat’l“ lesend. Mittlerweile hat das Wetter deutliche Spuren an der 5,17 Meter hohen Holzfigur hinterlassen – darunter eine Kerbe am Hut und Risse in der Hand, was in den Sozialen Medien für Diskussionen sorgte. Center-Manager Thomas...
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
19:18 Uhr
2 min.
Nach Herzstillständen: Motorrad-Pilot wieder ansprechbar
Der Sturz von Noah Dettwiler überschattete das Moto3-Rennen in Malaysia. (Archvibild)
Wenige Tage nach seinem Horror-Unfall in Sepang darf der Schweizer Noah Dettwiler die Intensivstation verlassen. Sein Team gibt dramatische Einblicke in die medizinischen Maßnahmen nach dem Rennen.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
02.10.2025
2 min.
Saturn im Chemnitz-Center schließt
Bislang gab es mit Media-Markt und Saturn zwei Elektronik-Märkte im Chemnitz-Center.
Weit über zehn Jahre liefen im Einkaufscenter in Röhrsdorf beide Elektronik-Märkte parallel. Ab April wird es nur noch den Media-Markt geben. Dafür feiert am heutigen Donnerstag ein anderes Geschäft Wiedereröffnung.
Christian Mathea
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
22.10.2025
1 min.
Simmel-Center in Chemnitz: Werbung soll höher kommen
Vom Stefan-Heym-Platz aus ist die Reklame auf dem neuen Simmel-Center schwer zu erkennen.
Dass die Reklame auf dem rosa Gebäude schwer zu sehen ist, war so nicht geplant.
Christian Mathea
