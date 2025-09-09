Raimund Friedrich ist tot: Chemnitzer Abschiedslied für einen Menschenfreund aus dem Erzgebirge

Chemnitz
Er lebte in einem verwunschenen Haus in Burkhardtsdorf inmitten zahlloser Tonträger und seiner Bilder, mit denen er die Welt hintergründig-phantasievoll kommentierte. Ein Nachruf auf Raimund Friedrich.
Die legendären Gespräche mit seinen Künstlerkolleginnen und -kollegen für die Zeitschrift der ebenso legendären Galerie Laterne begann Raimund Friedrich meist mit der Frage: „Wie geht es dir, eher besser oder schlechter?“ Und sie war ganz ernst gemeint, denn Floskeln waren überhaupt nicht seine Art. In den letzten Monaten wurde diese...
