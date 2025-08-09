Rapper Sido in Chemnitz: Alles zu Anreise, Sperrungen und Tickets

Chemnitz
Am Sonntag findet das zweite Konzert auf der Küchwaldwiese statt. Schon Stunden davor greifen erneut Straßensperrungen. Mehr als 12.000 Tickets sind bereits verkauft. Noch ist aber Platz – auch für Kurzentschlossene.
Nach der Premiere am Mittwochabend, als Bryan Adams mehr als 15.000 Fans begeisterte, folgt am Sonntag Part zwei der Küchwald-Open-Airs. Der deutsche Rapper Sido (44) macht auf seiner Jubiläumstour in Chemnitz Halt. Was Besucher, Anwohner und Autofahrer wissen sollten:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.