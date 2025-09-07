Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rathaus, Theater, Kulturhauptstadt: So kritisch blickt Ex-OB Peter Seifert auf das Chemnitz von heute

Kam als Seiteneinsteiger ins Rathaus und erhält von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern bis heute viel Anerkennung: Peter Seifert, Oberbürgermeister von 1993 bis 2006.
Kam als Seiteneinsteiger ins Rathaus und erhält von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern bis heute viel Anerkennung: Peter Seifert, Oberbürgermeister von 1993 bis 2006. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Rathaus, Theater, Kulturhauptstadt: So kritisch blickt Ex-OB Peter Seifert auf das Chemnitz von heute
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp zwei Jahrzehnte nach seinem Abschied aus dem Rathaus erhält das frühere Stadtoberhaupt noch immer manches Schulterklopfen von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern. Und wie beurteilt der 84-Jährige die aktuellen Entwicklungen in seiner Heimatstadt?

Nein, sein Alter sieht man ihm nicht wirklich an. Dunkles Sakko, weißes Hemd, der weißgraue Scheitel akkurat wie eh und je. Peter Seifert, Chemnitzer Stadtoberhaupt in den schwierigen 1990er- und frühen 2000er-Jahren, mit fast 70 Prozent Zustimmung bei seiner Wiederwahl 2001. Der Chemnitzer Ehrenbürger macht einen fitten Eindruck, als er...
