Rathaus, Theater, Kulturhauptstadt: So kritisch blickt Ex-OB Peter Seifert auf das Chemnitz von heute

Knapp zwei Jahrzehnte nach seinem Abschied aus dem Rathaus erhält das frühere Stadtoberhaupt noch immer manches Schulterklopfen von den Chemnitzerinnen und Chemnitzern. Und wie beurteilt der 84-Jährige die aktuellen Entwicklungen in seiner Heimatstadt?

Nein, sein Alter sieht man ihm nicht wirklich an. Dunkles Sakko, weißes Hemd, der weißgraue Scheitel akkurat wie eh und je. Peter Seifert, Chemnitzer Stadtoberhaupt in den schwierigen 1990er- und frühen 2000er-Jahren, mit fast 70 Prozent Zustimmung bei seiner Wiederwahl 2001. Der Chemnitzer Ehrenbürger macht einen fitten Eindruck, als er... Nein, sein Alter sieht man ihm nicht wirklich an. Dunkles Sakko, weißes Hemd, der weißgraue Scheitel akkurat wie eh und je. Peter Seifert, Chemnitzer Stadtoberhaupt in den schwierigen 1990er- und frühen 2000er-Jahren, mit fast 70 Prozent Zustimmung bei seiner Wiederwahl 2001. Der Chemnitzer Ehrenbürger macht einen fitten Eindruck, als er...