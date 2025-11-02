Raub im Chemnitzer Schillerpark: 17-Jährige wird ins Krankenhaus gebracht

Drei Jugendliche sitzen auf einer Bank, als eine Gruppe anderer auf sie zukommt. Dann läuft die Situation aus dem Ruder.

Es war 3.15 Uhr in der Nacht zu Samstag, als drei Jugendliche (17 und 18 Jahre alt) im Schillerpark ausgeraubt wurden. Sie saßen auf einer Bank als drei andere Jugendliche auf sie zukamen. Das Trio fragte nach Zigaretten und Geld, die Gruppe verneinte. Danach bedrängten die Jüngeren den 17- sowie die beiden 18-Jährigen, schlugen auf diese ein....