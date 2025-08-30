Raub in der Chemnitzer Innenstadt: Angreifer reißt Mann Kette vom Hals

Chemnitz
Der Vorfall ereignete sich spätabends auf der Börnichsgasse.
Bei einem Übergriff in der Chemnitzer Innenstadt hat ein Angreifer einem Mann eine Kette vom Hals gerissen. Der 33-Jährige habe sie zunächst zwar sofort wiedererlangt und in seine Hosentasche gesteckt. Danach aber habe sie der Unbekannte ihm aus der Tasche erneut entwendet. Auch an einen Schlüsselbund soll er auf diese Weise gelangt sein....
