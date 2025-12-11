MENÜ
  • Raub und Gewalt in Chemnitz: Gibt es ein neues Sicherheitsproblem in der Stadt?

In Chemnitz häufen sich vor allem in einem Stadtteil Raubdelikte.
In Chemnitz häufen sich vor allem in einem Stadtteil Raubdelikte.
Chemnitz
Raub und Gewalt in Chemnitz: Gibt es ein neues Sicherheitsproblem in der Stadt?
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Die Polizei bestätigt eine auffällige Häufung in mindestens einem Stadtteil. Die Großmutter eines betroffenen jugendlichen Opfers macht sich Sorgen und fragt, wie man sich angesichts der Lage verhalten soll.

Die Täter gingen rabiat vor: Als ihr Opfer, ein Jugendlicher, ihrer Forderung nach Bargeld nicht nachkam, schlugen und traten sie den 16-Jährigen und nahmen sich das Bargeld aus der Geldbörse. Auch den Döner, den sich der Azubi kurz zuvor am Imbiss im Gablenz-Center geholt hatte, raubten sie ihm. So schildert es die Polizei. Passiert ist das...
12:30 Uhr
3 min.
07:18 Uhr
2 min.
14:57 Uhr
2 min.
07:00 Uhr
2 min.
01.12.2025
2 min.
16:30 Uhr
4 min.
