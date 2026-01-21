MENÜ
  • Raubserie in Chemnitz hält trotz Verhaftungen an: Zwei weitere Taten am Dienstag

Am Dienstag ereigneten sich zwei weitere Raubstraftaten in Chemnitz.
Am Dienstag ereigneten sich zwei weitere Raubstraftaten in Chemnitz. Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
Raubserie in Chemnitz hält trotz Verhaftungen an: Zwei weitere Taten am Dienstag
Redakteur
Von Erik Anke
Die Ermittlungsgruppe „Recon“ untersucht eine Serie von Raubüberfällen in Chemnitz. Trotz Fahndungserfolgen bleiben die Täter aktiv. Am Dienstag ereigneten sich zwei weitere Fälle.

Zwei weitere Raubdelikte beschäftigen die Chemnitzer Kriminalpolizei. Nach Angaben einer Sprecherin wurde am Nachmittag ein 14-jähriger Jugendlicher in Begleitung eines 12-jährigen Kindes in der Hartmannstraße von zwei unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Nachdem die Jugendlichen sich weigerten, wurden sie...
