Raubserie in Chemnitz hält trotz Verhaftungen an: Zwei weitere Taten am Dienstag

Chemnitz
Die Ermittlungsgruppe „Recon“ untersucht eine Serie von Raubüberfällen in Chemnitz. Trotz Fahndungserfolgen bleiben die Täter aktiv. Am Dienstag ereigneten sich zwei weitere Fälle.
Zwei weitere Raubdelikte beschäftigen die Chemnitzer Kriminalpolizei. Nach Angaben einer Sprecherin wurde am Nachmittag ein 14-jähriger Jugendlicher in Begleitung eines 12-jährigen Kindes in der Hartmannstraße von zwei unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Nachdem die Jugendlichen sich weigerten, wurden sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.