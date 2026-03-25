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Streifenbeamte stellten den Jugendlichen kurz darauf bei einer Bereichsfahndung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Streifenbeamte stellten den Jugendlichen kurz darauf bei einer Bereichsfahndung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Streifenbeamte stellten den Jugendlichen kurz darauf bei einer Bereichsfahndung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Streifenbeamte stellten den Jugendlichen kurz darauf bei einer Bereichsfahndung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Raubüberfall in Chemnitz: Polizei fasst 14-jährigen Verdächtigen
Redakteur
Von Holk Dohle
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Ein 14-jähriger Slowake wird nach einem Überfall am Lessingplatz in Chemnitz verdächtigt, einen 19-Jährigen beraubt zu haben. Die gestohlenen Kopfhörer und Handschuhe fehlen.

Zwei Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr am Lessingplatz einen 19-Jährigen bedroht, durchsucht und mit Kopfhörern und Handschuhen als Beute die Flucht ergriffen. Die Polizei hat nach dem Überfall einen 14-jährigen slowakischen Staatsbürger als Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Streifenbeamte stellten den Jugendlichen kurz...
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