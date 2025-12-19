MENÜ
  • Chemnitz
  • Razzia auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Einen Polizeieinsatz gab es am Freitagabend auf der Zietenstraße in Chemnitz.
Einen Polizeieinsatz gab es am Freitagabend auf der Zietenstraße in Chemnitz.
Einen Polizeieinsatz gab es am Freitagabend auf der Zietenstraße in Chemnitz.
Einen Polizeieinsatz gab es am Freitagabend auf der Zietenstraße in Chemnitz. Bild: Harry Härtel
Update
Chemnitz
Razzia auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Am Freitagabend haben Polizeibeamte eine Lokalität auf der Zietenstraße sowie auf der Fürstenstraße durchsucht. Auch an weiteren Orten fanden Durchsuchungsmaßnahmen statt. Worum es geht.

Polizeieinsatz am Freitagabend auf dem Chemnitzer Sonnenberg sowie an weiteren Orten in der Stadt. Wie die Polizei am Freitag gegen 21 Uhr mitteilte, wurden bei der großangelegten Razzia zwei Lokale auf der Zietenstraße und der Fürstenstraße sowie mehrere Wohnungen in der Stadt durchsucht. Ein Mann wurde festgenommen.
