RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Auch die neue Technik lässt Reisende im Stich

Chemnitz
Eine Reihe von Ausfällen hatte bereits am Wochenende Fahrgästen einen Strich durch ihre Reisepläne gemacht. Probleme bereiten offenbar nicht nur ältere Dieselloks, sondern auch die erst kürzlich angeschafften Akku-Züge.
Zwischen Chemnitz und Leipzig stockt der Bahnverkehr weiterhin erheblich. Bahnreisende mussten zum Start in die neue Woche auf der Linie RE 6 erneut viel Geduld mitbringen. Den gesamten Montag über kam es laut Mitteldeutscher Regiobahn (MRB) zu Einschränkungen. Die Palette reichte von Verspätungen, Umleitungen über Riesa bis hin zu Zügen mit...
