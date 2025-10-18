Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst

Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf. Bild: Mario Hösel/Archiv
Chemnitz
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.

Erhebliche Verspätungen machten Bahnreisenden auf der Strecke Chemnitz–Leipzig am Samstag das Leben schwer. Am Morgen um 8.16 Uhr ging in der Leitstelle der Bundespolizei die Meldung ein, dass sich im Bereich Narsdorf Personen auf der Strecke befänden. Dabei soll es sich um Pilzsammler gehandelt haben, die dem Zugverkehr zu nah gekommen seien....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
14:00 Uhr
2 min.
Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Wüstenbrand führen zu wesentlichen Fahrplanänderungen
Ein Zug bei Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof Chemnitz in Richtung Zwickau.
Fahrgäste sollten sich unbedingt vor Antritt der Fahrt informieren, um beim Warten am Bahnhof keine unliebsame Überraschung zu erleben.
Jens Arnold
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
09:00 Uhr
1 min.
Wegen Bauarbeiten: Schienenersatzverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig angekündigt
Aufgrund von Bauarbeiten müssen Zugreisende längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.
Sechs Tage lang müssen Pendler in den Abendstunden auf der Linie RE 6 mit längeren Fahrzeiten, einem Umstieg und geänderten Abfahrtszeiten planen.
Erik Anke
Mehr Artikel