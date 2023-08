RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig: Geänderter Fahrplan wegen Bauarbeiten

Der Regionalexpress verkehrt am Montag, Dienstag und Mittwoch in den Morgen- und Abendstunden zu geänderten Zeiten.

Zu Beginn der neuen Woche müssen sich Bahnfahrer zwischen Chemnitz und Leipzig auf Behinderungen einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG zwischen Chemnitz und Geithain ändern sich Abfahrts- und Ankunftszeiten einiger Verbindungen des Regionalexpress 6. Betroffen sind die Züge am Montag- und am Dienstagmorgen, sowie am Dienstag- und...