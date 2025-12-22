MENÜ
  Chemnitz
  Regionalbahn kollidiert in Chemnitz mit Gullydeckel auf den Gleisen: 20.000 Euro Schaden

Eine Regionalbahn in Richtung Zwickau ist am Samstagabend mit einem Gullydeckel kollidiert.
Eine Regionalbahn in Richtung Zwickau ist am Samstagabend mit einem Gullydeckel kollidiert. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Eine Regionalbahn in Richtung Zwickau ist am Samstagabend mit einem Gullydeckel kollidiert.
Eine Regionalbahn in Richtung Zwickau ist am Samstagabend mit einem Gullydeckel kollidiert. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Regionalbahn kollidiert in Chemnitz mit Gullydeckel auf den Gleisen: 20.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Nach dem Vorfall vom Samstagabend hat die Bundespolizei weitere Details bekanntgegeben und eine Zeugensuche gestartet.

Bei der Kollision einer Regionalbahn mit einem Gullydeckel, den Unbekannte auf die Gleise gelegt haben („Freie Presse“ berichtete“), entstand nach Angaben der Bundespolizei ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Radreifen und untere Anbauteile des Zuges sowie die Bahnschwellen seien beschädigt worden, hieß es am Montag.
