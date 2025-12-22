Regionalbahn kollidiert in Chemnitz mit Gullydeckel auf den Gleisen: 20.000 Euro Schaden

Nach dem Vorfall vom Samstagabend hat die Bundespolizei weitere Details bekanntgegeben und eine Zeugensuche gestartet.

Bei der Kollision einer Regionalbahn mit einem Gullydeckel, den Unbekannte auf die Gleise gelegt haben („Freie Presse“ berichtete“), entstand nach Angaben der Bundespolizei ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Radreifen und untere Anbauteile des Zuges sowie die Bahnschwellen seien beschädigt worden, hieß es am Montag.