Reizgas in Chemnitzer Bus versprüht: Fahrer und Passagiere verletzt

Chemnitz
Jugendliche haben in einem Linienbus Reizgas versprüht und sind geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
In einem Bus der CVAG in Richtung Yorckgebiet war am Samstagabend eine etwa fünfköpfige Gruppe Jugendlicher unterwegs. Laut Angaben der Polizei wurde kurz vor der Haltestelle Uhlandstraße aus der Gruppe heraus Reizgas versprüht. Der Bus hielt im selben Moment an der Haltestelle und die Gruppe stieg unerkannt aus. Der Bus setzte seine Fahrt...
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