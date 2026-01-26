Rekordinvestitionen in Limbach-Oberfrohna geplant: Dahin fließen Steuergeld und Fördermittel in den nächsten Jahren

Mit dem neuen Haushalt für die nächsten zwei Jahre steht die größte Stadt im Chemnitzer Umland vor vielen baulichen Mammutaufgaben. So viel wurde noch nie investiert.

Allein in diesem Jahr soll ein Löwenanteil von 21,7 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt in Bauprojekte in Limbach-Oberfrohna fließen. „Das ist die höchste Summe jemals", erklärt die Leiterin des Fachbereiches Finanzen, Inka Mokros. 2027 kommen 14,5 Millionen obendrauf. Die „Freie Presse" hat die Investitionsliste von insgesamt...