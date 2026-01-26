MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Rekordinvestitionen in Limbach-Oberfrohna geplant: Dahin fließen Steuergeld und Fördermittel in den nächsten Jahren

Das Geld fließt in diesem Jahr besonders in Bildung und Kinderbetreuung.
Das Geld fließt in diesem Jahr besonders in Bildung und Kinderbetreuung. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Kita Spatzennest wird vollständig modernisiert.
Die Kita Spatzennest wird vollständig modernisiert. Bild: Toni Söll/Archiv
In diesem Jahr sollen die letzten Mittel für Schloss Wolkenburg aufgebraucht werden.
In diesem Jahr sollen die letzten Mittel für Schloss Wolkenburg aufgebraucht werden. Bild: Andreas Seidel / Archiv
Das Geld fließt in diesem Jahr besonders in Bildung und Kinderbetreuung.
Das Geld fließt in diesem Jahr besonders in Bildung und Kinderbetreuung. Bild: Toni Söll/Archiv
Die Kita Spatzennest wird vollständig modernisiert.
Die Kita Spatzennest wird vollständig modernisiert. Bild: Toni Söll/Archiv
In diesem Jahr sollen die letzten Mittel für Schloss Wolkenburg aufgebraucht werden.
In diesem Jahr sollen die letzten Mittel für Schloss Wolkenburg aufgebraucht werden. Bild: Andreas Seidel / Archiv
Chemnitz Umland
Rekordinvestitionen in Limbach-Oberfrohna geplant: Dahin fließen Steuergeld und Fördermittel in den nächsten Jahren
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem neuen Haushalt für die nächsten zwei Jahre steht die größte Stadt im Chemnitzer Umland vor vielen baulichen Mammutaufgaben. So viel wurde noch nie investiert.

Allein in diesem Jahr soll ein Löwenanteil von 21,7 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt in Bauprojekte in Limbach-Oberfrohna fließen. „Das ist die höchste Summe jemals“, erklärt die Leiterin des Fachbereiches Finanzen, Inka Mokros. 2027 kommen 14,5 Millionen obendrauf. Die „Freie Presse“ hat die Investitionsliste von insgesamt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
12.11.2025
4 min.
Millionendefizit in Limbach-Oberfrohna: Stadt muss zum ersten Mal wieder Kredite aufnehmen
Limbach-Oberfrohna fehlen 2026 und 2027 Millionen im Haushalt.
Nach Schuldenfreiheit in 2023 und einer Haushaltssperre in 2024 ist die Finanzlage der Stadt weiter angespannt. Die Kämmerin kündigt für die nächsten zwei Jahre neue Kredite an. „Freie Presse“ gibt einen Überblick zum geplanten Doppelhaushalt.
Julia Grunwald
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
15:00 Uhr
4 min.
Sächsisches Landesturnfest, 800 Jahre Kaufungen und mehr: Diese Events dürfen Sie in Limbach-Oberfrohna nicht verpassen
Das Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna 2025 war gut besucht.
Die Stadtgesellschaft kann sich 2026 über einen vollen Terminkalender freuen. Der Ausblick für Frühling, Sommer und Herbst: Welche Highlights es gibt und was sich bei den bekannten Events ändert.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel