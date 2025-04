Reparaturbonus bringt in Chemnitz Handwerkern Aufträge im Wert einer Viertelmillion Euro

Ob es die Förderung weiterhin gibt, ist noch offen. In Chemnitz wurden darüber aber mehr als 1000 Geräte repariert.

Seit Ende 2023 konnte in Sachsen die Reparatur von Laptops, Haushaltsgeräten, Radios und Co. über ein Förderprogramm, den sogenannten Reparaturbonus, unterstützt werden. Zu Jahresbeginn lief das Programm aus – zumindest vorerst. Bis zu zwei Reparaturen konnten mit bis zu 50 Prozent (maximal 200 Euro je Reparatur) gefördert werden. In...