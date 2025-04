Restaurant mit japanischer Küche zieht auf den Chemnitzer Brühl

Tung Duy Doan hat bei berühmten Köchen in Hamburg und Berlin Erfahrungen gesammelt. Dort entdeckte er seine eigene Kreativität. Seine Gerichte kamen in Chemnitz gut an, jetzt folgt der nächste große Schritt.

Es war ein Glückspiel mit geringer Wahrscheinlichkeit, in der urigen Holzhütte „Ong Coi 1935" an der Zwickauer Straße einen Platz zu bekommen. Dass Sushi, Ramen und Bowls dort ziemlich gut schmecken, hatte sich schnell in Chemnitz rumgesprochen. Es war zugegeben auch etwas eng, bei 13 Sitzplätzen hatte man manchmal das Gefühl, dass mehr...