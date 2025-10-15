Richard Möbius – der Gestalter der Boomtown Chemnitz

Vor 125 Jahren, am 15. Oktober 1900, wurde Richard Möbius Chef des neu geschaffenen Hochbauamtes, das er für ein Vierteljahrhundert leitete. Seine Werke prägen bis heute das Stadtbild.

1883 war Chemnitz mit 100.000 Einwohnern zur Großstadt geworden, bis zum Ersten Weltkrieg verdreifachte sich die Einwohnerzahl. Eduard Hechlers Aufgabe als erstem Chemnitzer Stadtbaurat ab 1880 war es, die Infrastruktur der geradezu explodierenden Stadt in den Griff zu kriegen. 1900 wurde das Amt geteilt. Hechler blieb für Tiefbau zuständig,...