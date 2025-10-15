Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Richard Möbius – der Gestalter der Boomtown Chemnitz

Ein Mann und seine Spuren in der Stadt. Das Werk von Richard Möbius ist noch immer sichtbar.
Ein Mann und seine Spuren in der Stadt. Das Werk von Richard Möbius ist noch immer sichtbar.
Chemnitz
Richard Möbius – der Gestalter der Boomtown Chemnitz
Von Jens Kassner
Vor 125 Jahren, am 15. Oktober 1900, wurde Richard Möbius Chef des neu geschaffenen Hochbauamtes, das er für ein Vierteljahrhundert leitete. Seine Werke prägen bis heute das Stadtbild.

1883 war Chemnitz mit 100.000 Einwohnern zur Großstadt geworden, bis zum Ersten Weltkrieg verdreifachte sich die Einwohnerzahl. Eduard Hechlers Aufgabe als erstem Chemnitzer Stadtbaurat ab 1880 war es, die Infrastruktur der geradezu explodierenden Stadt in den Griff zu kriegen. 1900 wurde das Amt geteilt. Hechler blieb für Tiefbau zuständig,...
