  • Riesen-Andrang im Revier Grüna: Worauf die Chemnitzer bei ihren Weihnachtsbäumen achten und was der Förster empfiehlt

Auf mehr als einem Kilometer reihten sich am Samstagmorgen die Autos der Baumfäller aneinander.
Auf mehr als einem Kilometer reihten sich am Samstagmorgen die Autos der Baumfäller aneinander. Bild: Erik Anke
Förster Ullrich Göthel bevorzugt schlanke serbische Fichten.
Förster Ullrich Göthel bevorzugt schlanke serbische Fichten. Bild: Erik Anke
Sandra und Nico Wohlgemuth aus Chemnitz mit ihren Söhnen Nils (rechts) und Linus haben schnell einen passenden Baum gefunden.
Sandra und Nico Wohlgemuth aus Chemnitz mit ihren Söhnen Nils (rechts) und Linus haben schnell einen passenden Baum gefunden. Bild: Erik Anke
Mario Grunzke und seine Frau kamen aus Callenberg, um sich einen Baum selbst zu fällen.
Mario Grunzke und seine Frau kamen aus Callenberg, um sich einen Baum selbst zu fällen. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Riesen-Andrang im Revier Grüna: Worauf die Chemnitzer bei ihren Weihnachtsbäumen achten und was der Förster empfiehlt
Redakteur
Von Erik Anke
Die Baumfällaktion des Forstreviers Grüna am Samstag war ein voller Erfolg. Förster Ullrich Göthel gab Tipps, wie man den Weihnachtsbaum besonders lange frisch hält.

Manche setzen auf zwei Spitzen, andere auf einen V-förmig gefächerten Aufbau – am Ende findet hier aber jeder, was er sucht. Beim traditionellen Weihnachtsbaumschlagen im Forstrevier Grüna reihten sich die Autos schon am Samstagmorgen auf über einem Kilometer aneinander. Auf dem Waldweg entlang der A 4 zwischen Oberrabenstein und Pleißa...
