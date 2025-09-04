Riesenrad kehrt zurück: Überraschung für Burgstädt

Die Absage des Stadtfestes am ersten Oktoberwochenende trifft Burgstädt hart. Doch Schausteller und private Unterstützer wollen das Fest retten. Was bisher bekannt ist.

In vier Wochen sollte eigentlich das traditionelle Stadtfest in Burgstädt stattfinden. Doch der Stadtrat hatte die Party abgesagt. Als ein Grund wurde das 2,3-Millionen-Defizit im Haushalt 2025 genannt. So richtig daran glauben wollte keiner, weil auch voriges Jahr die Absage im Raum stand. Schließlich wurde doch gefeiert.