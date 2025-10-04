Riesige Zwergkaninchenschau: Wie Hartmannsdorf zum Mekka internationaler Züchter wird

Chemnitz Umland
In Hartmannsdorf läuft am Wochenende die vermutlich weltgrößte Zwergkaninchenausstellung. Mehr als 1200 Tiere, 176 Züchter aus mehreren Ländern und seltene Rassen locken Besucher aus ganz Deutschland an.
Hartmannsdorf ist an diesem Wochenende Treffpunkt für Tierfreunde und Züchter aus ganz Europa. Der Hermelin- und Zwergkaninchenclub Sachsen veranstaltet die 42. Auflage der weltweit größten Zwergkaninchenausstellung. 176 deutsche und internationale Aussteller präsentieren insgesamt 1242 Tiere, so viele wie nie zuvor. Neben den Züchtern...
