Riesiger Andrang auf Infoveranstaltung zum Chemnitzer Schauspielhaus: Zusatztermin am Folgetag geplant

Wo wird in Zukunft Theater gespielt? Im alten Schauspielhaus, im Spinnbau oder doch ganz woanders? Diese Frage treibt die Chemnitzer um. Ende Februar ist nun ein weiterer Infotermin vorgesehen.

Die Plätze waren schnell weg. Mit dem 26. Februar hatte die Stadt Chemnitz kürzlich den Termin für eine Informationsveranstaltung zum Thema Schauspielhaus bekannt gegeben. Es geht vor allem um zwei Varianten: Erweiterung des Spinnbaus oder Sanierung des Schauspielhauses im Park der Opfer des Faschismus? Das Thema polarisiert. Die Chemnitzer... Die Plätze waren schnell weg. Mit dem 26. Februar hatte die Stadt Chemnitz kürzlich den Termin für eine Informationsveranstaltung zum Thema Schauspielhaus bekannt gegeben. Es geht vor allem um zwei Varianten: Erweiterung des Spinnbaus oder Sanierung des Schauspielhauses im Park der Opfer des Faschismus? Das Thema polarisiert. Die Chemnitzer...