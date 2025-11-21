Roboter soll in Burgstädter Firma beim Teile-Transport helfen

Die Firma Lucht LHZ mit seinen 75 Mitarbeitern wird Teil eines Forschungsprojekts zum autonomen Fahren. Dafür kommt ein nicht-menschlicher Mitarbeiter dazu.

Ein autonom fahrender Roboter soll künftig die komplette Logistik zwischen zwei Unternehmensstandorten des Elektro-Heizungsherstellers Lucht LHZ im Gewerbegebiet in Burgstädt übernehmen. Federführend wird der Innovationsverbund „4transfer" mit der TU Bergakademie Freiberg die Technik dafür entwickeln. „Solche Projekte eröffnen eine...