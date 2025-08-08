Rocksänger aus Finnland gibt Konzert in Chemnitz

Am Wasserschloß Klaffenbach präsentiert der Rocksänger Samu Haber am 9. August unter anderem Songs seines ersten englischsprachigen Solo-Albums.

Chemnitz. Samu Haber (im Bild), der finnische Rocksänger und Ex-Frontmann der Rock-Pop-Band „Sunrise Avenue“, ist in diesem Sommer auf Open-Air-Tour in Deutschland. Am Samstag, 9. August, gibt er für seine Fans ein Konzert am Wasserschloß Klaffenbach. Fans dürfen sich auf unvergessliche Konzerterlebnisse in den schönsten Open Air und Festivallocations freuen, wenn Samu mit seiner unverkennbaren Stimme und einer geballten Ladung Energie die Bühnen erobert, kündigt der Veranstalter an. Anfang Oktober des vergangenen Jahres war sein erstes englischsprachiges Solo-Album beim Musiklabel Universal Music erschienen, mit dem er dann auch eine schon im Vorfeld ausverkaufte Club-Tour startete. Bei seinem Chemnitzer Konzert wird der Sänger auch einige seiner Songs aus dem Solo-Album präsentieren. (gp) Foto: Christian Charisius/dpa/Archiv

Das Konzert im Wasserschloß Klaffenbach am 9. August beginnt um 20 Uhr. Tickets zum Preis von 72 Euro gibt es in den „Freie Presse“-Shops.