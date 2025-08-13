Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rohe Gewalt, eingeschüchterte Zeugen, der falsche Polizist: Über einen Prozess gegen einen Tschetschenen in Chemnitz

Der Angeklagte, ein Tschetschene Jahrgang 1991, wurde in Handschellen aus dem Haft-Trakt in den Gerichtssaal gebracht.
Der Angeklagte, ein Tschetschene Jahrgang 1991, wurde in Handschellen aus dem Haft-Trakt in den Gerichtssaal gebracht. Bild: Jens Wolf/dpa
Der Angeklagte, ein Tschetschene Jahrgang 1991, wurde in Handschellen aus dem Haft-Trakt in den Gerichtssaal gebracht.
Der Angeklagte, ein Tschetschene Jahrgang 1991, wurde in Handschellen aus dem Haft-Trakt in den Gerichtssaal gebracht. Bild: Jens Wolf/dpa
Chemnitz
Rohe Gewalt, eingeschüchterte Zeugen, der falsche Polizist: Über einen Prozess gegen einen Tschetschenen in Chemnitz
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Es geht um schweren Raub und offenbar um Drogenschulden. Immer wieder fallen Tschetschenen in der Region mit exzessiver Gewalt auf. Welche Zusammenhänge gibt es? Ein Blick in die Unterwelt.

Die Zeugenvernehmung am ersten Prozesstag gegen einen Tschetschenen am Landgericht Chemnitz wird zum Panoptikum. Als letzter von fünf geladenen Zeugen soll ein Polizist aussagen. Erst, als er schon im Zeugenstand steht, merkt das Gericht: Das ist der falsche Polizist. Richter Hans-Michael Langfritz und die Justizsekretärin gucken sich verdutzt...
