Rohe Gewalt, eingeschüchterte Zeugen, der falsche Polizist: Über einen Prozess gegen einen Tschetschenen in Chemnitz

Es geht um schweren Raub und offenbar um Drogenschulden. Immer wieder fallen Tschetschenen in der Region mit exzessiver Gewalt auf. Welche Zusammenhänge gibt es? Ein Blick in die Unterwelt.

Die Zeugenvernehmung am ersten Prozesstag gegen einen Tschetschenen am Landgericht Chemnitz wird zum Panoptikum. Als letzter von fünf geladenen Zeugen soll ein Polizist aussagen. Erst, als er schon im Zeugenstand steht, merkt das Gericht: Das ist der falsche Polizist. Richter Hans-Michael Langfritz und die Justizsekretärin gucken sich verdutzt...