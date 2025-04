Rollstuhlfahrerin rammt Auto in Limbach-Oberfrohna und flüchtet

Eine Zeugin hat die Frau bei dem Zusammenstoß mit einem parkenden Auto beobachtet. Dabei wurde ein vierstelliger Sachschaden verursacht.

Limbach-Oberfrohna.

Eine Rollstuhlfahrerin hat in Limbach-Oberfrohna einen vierstelligen Schaden an einem parkenden Auto verursacht. Die Frau soll laut Polizei am Sonntagnachmittag mit ihrem Elektrorollstuhl gegen einen parkenden blauen Skoda Fabia gestoßen sein, der auf der Oststraße nahe der Hohensteiner Straße abgestellt war. Eine Zeugin hatte die Frau gegen das Heck des Skodas fahren und sich anschließend entfernen sehen. Bei dem Zusammenstoß nahm die Polizei einen Schaden von circa 1000 Euro auf, teilt eine Polizeisprecherin mit. Wer ebenfalls Zeuge des Unfalls wurde oder nähere Angaben zur Fahrerin des Rollstuhls machen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten im Polizeirevier in Glauchau telefonisch unter 03763 640 zu melden. (grun)