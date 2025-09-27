Roter Teppich für Tierheim-Tiere: Warum Schäferhündin Cora ein neues Zuhause braucht

Chemnitz
Im Chemnitz Center präsentierten am Samstag Tierschutzvereine ihre Arbeit. Besucher konnten Tiere kennenlernen, sich informieren und Patenschaften übernehmen. Direkt eines mitnehmen ging aber nicht – aus guten Gründen.
Am Samstag hat das Chemnitz Center wieder zahlreiche Tierfreunde zur Aktion „Tiere suchen ein Zuhause“ angelockt. Unter dem Motto präsentierten verschiedene Tierschutzvereine ihre Schützlinge und gaben Einblicke in ihre Arbeit. Für viele Besucher war es eine Gelegenheit, Tiere hautnah zu erleben, Fragen zu stellen und sich über...
