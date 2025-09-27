Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Roter Teppich für Tierheim-Tiere: Warum Schäferhündin Cora ein neues Zuhause braucht

Tierpflegerin Vanessa Haasper mit ihrem Schützling Cora.
Tierpflegerin Vanessa Haasper mit ihrem Schützling Cora. Bild: Ralf Jerke
Tierpflegerin Vanessa Haasper mit ihrem Schützling Cora.
Tierpflegerin Vanessa Haasper mit ihrem Schützling Cora. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz
Roter Teppich für Tierheim-Tiere: Warum Schäferhündin Cora ein neues Zuhause braucht
Von Ralf Jerke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Chemnitz Center präsentierten am Samstag Tierschutzvereine ihre Arbeit. Besucher konnten Tiere kennenlernen, sich informieren und Patenschaften übernehmen. Direkt eines mitnehmen ging aber nicht – aus guten Gründen.

Am Samstag hat das Chemnitz Center wieder zahlreiche Tierfreunde zur Aktion „Tiere suchen ein Zuhause“ angelockt. Unter dem Motto präsentierten verschiedene Tierschutzvereine ihre Schützlinge und gaben Einblicke in ihre Arbeit. Für viele Besucher war es eine Gelegenheit, Tiere hautnah zu erleben, Fragen zu stellen und sich über...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
18.06.2025
4 min.
35 Jahre Tierschutzverein: „Ohne uns gäbe es in Chemnitz Straßenhunde wie in Osteuropa“
Tierpflegerin Vanessa Haasper mit Hund Veit, der schon seit über zehn Jahren im Tierheim lebt.
Trotz immer neuer Herausforderungen hat das Tierheim Chemnitz in dieser Woche Grund zu feiern. Vor genau 35 Jahren wurde sein Trägerverein gegründet. Am Samstag steigt dafür eine große Feier.
Erik Anke
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
26.08.2025
5 min.
Rottweiler beißt in Chemnitz mehrfach zu – Halter kommt mit Geldstrafe davon
Rottweiler können über 60 Zentimeter hoch werden. Rüden bringen etwa 50 Kilogramm, Hündinnen 42 Kilogramm auf die Waage.
Eine fünfjährige Hündin fügte zwei Männern schwere Verletzungen zu. Der Halter saß jetzt vor Gericht. Den Hund darf er behalten. In anderen Bundesländern braucht man für diese Rasse einen „Hundeführerschein“.
Christian Mathea
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel