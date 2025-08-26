Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Rottweiler beißt in Chemnitz mehrfach zu – Halter kommt mit Geldstrafe davon

Rottweiler können über 60 Zentimeter hoch werden. Rüden bringen etwa 50 Kilogramm, Hündinnen 42 Kilogramm auf die Waage.
Rottweiler können über 60 Zentimeter hoch werden. Rüden bringen etwa 50 Kilogramm, Hündinnen 42 Kilogramm auf die Waage. Bild: Franziska Kraufmann/dpa
Rottweiler können über 60 Zentimeter hoch werden. Rüden bringen etwa 50 Kilogramm, Hündinnen 42 Kilogramm auf die Waage.
Rottweiler können über 60 Zentimeter hoch werden. Rüden bringen etwa 50 Kilogramm, Hündinnen 42 Kilogramm auf die Waage. Bild: Franziska Kraufmann/dpa
Chemnitz
Rottweiler beißt in Chemnitz mehrfach zu – Halter kommt mit Geldstrafe davon
Redakteur
Von Christian Mathea
Eine fünfjährige Hündin fügte zwei Männern schwere Verletzungen zu. Der Halter saß jetzt vor Gericht. Den Hund darf er behalten. In anderen Bundesländern braucht man für diese Rasse einen „Hundeführerschein“.

Über ein Jahr ist der Biss des Rottweilers schon her. Er habe immer noch Schmerzen, bei langen Autofahrten schlafe ihm das Bein ein. „Aber der Hund kann nichts dafür. Das ist eine Erziehungsfrage“, betonte der 70-jährige Rentner am Montag vor dem Chemnitzer Amtsgericht.
