RTL lädt junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer zum Newscamp ein

Chemnitz
Wie sieht der Journalismus von Morgen aus? Junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer sind eingeladen gemeinsam mit Profis neue Formate und Ideen für die sächsische Medienlandschaft zu entwickeln.
Im Rahmen des diesjährigen Betonblühen Festivals lädt die RTL Journalistenschule Azubis, Schüler und Studierende aus Chemnitz ein, in einem dreitägigen, kostenlosen Workshop die Köpfe mit jungen Journalisten zusammenzustecken und gemeinsam kreativ zu werden. Vom 9. bis zum 11. Oktober entwickeln junge Menschen in Zusammenarbeit mit den...
