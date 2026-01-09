Ruf doch mal an! Chemnitzer Ausstellung zeigt Telekommunikation im 19. und 20. Jahrhundert

Chemnitz
Das Industriemuseum präsentiert in einer Kabinettausstellung Technik, wie sie nach 1883 auch in Chemnitz im Einsatz war.
Wer kennt sie noch: das Fräulein vom Amt. In den frühen Telefonzentralen musste die Verbindung eines Anrufers mit dem gewünschten Gesprächspartner noch manuell hergestellt –„vermittelt“- werden. Im öffentlichen Telefonnetz geschah das meist durch Telefonistinnen. Im Jahr 1883 hielt das Telefon auch in Chemnitz seinen Einzug. Der...
