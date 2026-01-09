MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ruf doch mal an! Chemnitzer Ausstellung zeigt Telekommunikation im 19. und 20. Jahrhundert

Foto: Andreas Seidel
Foto: Andreas Seidel Bild: Andreas Seidel
Foto: Andreas Seidel
Foto: Andreas Seidel Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Ruf doch mal an! Chemnitzer Ausstellung zeigt Telekommunikation im 19. und 20. Jahrhundert
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Industriemuseum präsentiert in einer Kabinettausstellung Technik, wie sie nach 1883 auch in Chemnitz im Einsatz war.

Wer kennt sie noch: das Fräulein vom Amt. In den frühen Telefonzentralen musste die Verbindung eines Anrufers mit dem gewünschten Gesprächspartner noch manuell hergestellt –„vermittelt“- werden. Im öffentlichen Telefonnetz geschah das meist durch Telefonistinnen. Im Jahr 1883 hielt das Telefon auch in Chemnitz seinen Einzug. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
08.11.2025
2 min.
Ausstellung in Chemnitz zeigt Städte im Wandel
Das Industriemuseum bietet derzeit nicht nur Einblicke in Chemnitzer Historie, sondern schaut auch, wie die Industrialisierung andere Städte verändert hat.
Galina Pönitz
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
11:00 Uhr
1 min.
Trödelmarkt in Chemnitz: Alles rund um Klemmbausteine
Das Fahrzeugmuseum startet am 4. Januar mit einem Angebot für Fans der bunten Steine ins Jahr 2026.
Galina Pönitz
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
Mehr Artikel