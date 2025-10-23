Ruine am Chemnitztalradweg wird abgerissen

Die frühere Spinnerei war schon länger ein Ärgernis. Und spätestens seit einem Großbrand vor vier Jahren gefährlich für die Umwelt. Nun kommt sie weg. Was passiert danach?

Einst wichtige Produktionsstätte, später ein Ärgernis und nun bald Geschichte: Die rund 200 Jahre alte Hoffmansche Spinnerei am Chemnitztalradweg wird derzeit abgerissen. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung (LTV) und sollen im März abgeschlossen sein. Die Kosten für den Abriss in Höhe von rund 500.000 Euro...