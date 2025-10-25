Rund 300 Menschen bei „Großdemo“ in der Chemnitzer Innenstadt

Einige Teilnehmer waren eigens von außerhalb angereist.

In Chemnitz haben am Samstag schätzungsweise 300 Menschen an einer Demonstration teilgenommen. Zu dem Protest unter dem Motto „Kriegstüchtig? Nicht in unserem Namen“ hatte die rechte Gruppierung „Chemnitz steht auf“ aufgerufen. Zu der als „Großdemo“ angekündigten Veranstaltung waren nach Angaben der Organisatoren auch Teilnehmer...