  • Rund 300 Menschen bei „Großdemo“ in der Chemnitzer Innenstadt

Die Auftaktkundgebung mit Deutschlandfahnen an der Brückenstraße.
Bild: Jan Haertel
Die Auftaktkundgebung mit Deutschlandfahnen an der Brückenstraße.
Die Auftaktkundgebung mit Deutschlandfahnen an der Brückenstraße. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Rund 300 Menschen bei „Großdemo“ in der Chemnitzer Innenstadt
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einige Teilnehmer waren eigens von außerhalb angereist.

In Chemnitz haben am Samstag schätzungsweise 300 Menschen an einer Demonstration teilgenommen. Zu dem Protest unter dem Motto „Kriegstüchtig? Nicht in unserem Namen“ hatte die rechte Gruppierung „Chemnitz steht auf“ aufgerufen. Zu der als „Großdemo“ angekündigten Veranstaltung waren nach Angaben der Organisatoren auch Teilnehmer...
