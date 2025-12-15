Rußdorf: 34 Büsche stehen in Flammen

Die Feuerwehren aus Rußdorf und Oberfrohna rückten am Sonntag aus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Feuerwehren aus Limbach-Oberfrohna und den Ortsteilen hatten in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Gasaustritt am 8. Dezember, ein Brand und ein Rauchmelder am Dienstag, ein Baumbrand, der auf eine Laube übergriff am Freitag und am Sonntag brannten auch noch 34 Thuja-Büsche. Kurz vor 17 Uhr rückten die Wehren aus Rußdorf und Oberfrohna...