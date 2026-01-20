Sächsisches Landesturnfest, 800 Jahre Kaufungen und mehr: Diese Events dürfen Sie in Limbach-Oberfrohna nicht verpassen

Chemnitz Umland
Die Stadtgesellschaft kann sich 2026 über einen vollen Terminkalender freuen. Der Ausblick für Frühling, Sommer und Herbst: Welche Highlights es gibt und was sich bei den bekannten Events ändert.
2026 verspricht, ein besonderes Jahr für Limbach-Oberfrohna zu werden. Zumindest, was den Veranstaltungskalender anbelangt, können sich die Menschen auf einige Events freuen. Besonders die Kombination aus sportlichen Großereignissen wie dem Landesturnfest und historischen Highlights wie der 800-Jahr-Feier in Kaufungen macht den Kalender...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.