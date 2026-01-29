MENÜ
Bild: Daniel Reinhold/Zimt Studio
Angelika Milster kommt in die Markuskirche nach Chemnitz. Bild: Daniel Reinhold/Zimt Studio
Chemnitz
Sängerin Angelika Milster zu Gast in Chemnitz
Redakteur
Von Galina Pönitz
Am 1. Februar präsentiert die Künstlerin in der Markuskirche ihr aktuelles Konzertprogramm.

Chemnitz.

Die Sängerin und Musicaldarstellerin Angelika Milster (im Bild) gastiert am Sonntag, 1. Februar in der Chemnitzer Markuskirche am Theodor-Körner-Platz. Ab 18 Uhr präsentiert die Künstlerin ihr aktuelles Konzertprogramm. Es kombiniert verschiedene musikalische Genres, wobei die Bandbreite von klassischer Musik, über Tenorarien und Chansons bis zum Liebeslied reicht. Hinzu kommen Musicalsongs, unter anderem „Wie soll ich ihn nur lieben“ oder „Aus der Ferne“. Auch die Songs „Die Rose“ und „Erinnerung“, die zu einem Markenzeichen von Angelika Milster geworden sind, sollen zu hören sein. Eintrittskarten für das Konzert gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 53,65 Euro sowie über die Ticket-Hotline 01806570070. (gp) Foto: Daniel Reinhold/Zimt Studio

