Saisonstart am Stausee Rabenstein in Chemnitz: Neue Preise, neuer Spielplatz, neues Parksystem

Das Bade- und Freizeitareal am Rande der Stadt begrüßt seine ersten Besucher. Für sie gibt einiges an Neuigkeiten zu entdecken und zu beachten.

In Chemnitz sollen in den kommenden Tagen die Temperaturen wieder auf deutlich über 20 Grad steigen – und am Stausee in Rabenstein beginnt die neue Saison. Als erstes der Chemnitzer Natur- und Freibäder hat das Freizeitareal am Rande der Stadt seit Sonntag geöffnet. Zum kostenfreien Auftakt hatten sich etliche Familien und Stammgäste aus...