Satire-Spiel zum Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig gestartet

Chemnitz
Auf der Seite Bahngipfel.de kann man den Ausbau der Problemstrecke nun selbst in die Hand nehmen – mit mehr als einem Augenzwinkern. Erkenntnis am Rande: Schon vor 90 Jahren war die Elektrifizierung Thema im Landtag.
Die Planungen zum Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig ziehen sich bereits seit vielen Jahren hin. Die Strecke soll weitestgehend mit einem zweiten Gleis versehen und elektrifiziert werden, um einen stabilen 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Großstädten zu ermöglichen. Wem die Planung zu lang dauert, der kann nun unter...
