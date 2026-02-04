MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Satire-Spiel zum Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig gestartet

Wie schnell schafft man den Ausbau der Problemstrecke Chemnitz-Leipzig?
Wie schnell schafft man den Ausbau der Problemstrecke Chemnitz-Leipzig? Bild: Screenshot/Bahngipfel.de
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen.
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen.
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Bissige Kommentare zum Abschied.
Bissige Kommentare zum Abschied. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Wie schnell schafft man den Ausbau der Problemstrecke Chemnitz-Leipzig?
Wie schnell schafft man den Ausbau der Problemstrecke Chemnitz-Leipzig? Bild: Screenshot/Bahngipfel.de
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen.
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen.
Das Spiel steckt voller süffisanter Bemerkungen. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Bissige Kommentare zum Abschied.
Bissige Kommentare zum Abschied. Bild: Screenshot Bahngipfel.de
Chemnitz
Satire-Spiel zum Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig gestartet
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Seite Bahngipfel.de kann man den Ausbau der Problemstrecke nun selbst in die Hand nehmen – mit mehr als einem Augenzwinkern. Erkenntnis am Rande: Schon vor 90 Jahren war die Elektrifizierung Thema im Landtag.

Die Planungen zum Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig ziehen sich bereits seit vielen Jahren hin. Die Strecke soll weitestgehend mit einem zweiten Gleis versehen und elektrifiziert werden, um einen stabilen 30-Minuten-Takt zwischen den beiden Großstädten zu ermöglichen. Wem die Planung zu lang dauert, der kann nun unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
19.01.2026
3 min.
Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig: Bleiben weitere Abschnitte eingleisig?
Der unzureichende Zugverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig ist immer wieder ein Ärgernis. Die Strecke ist nur an einigen Stellen zweigleisig.
Eigentlich sollte die Strecke lediglich auf 2,6 Kilometern ohne zweites Gleis bleiben. Nun aber prüft die Deutsche Bahn eine „Basisvariante“ mit weiteren eingleisigen Abschnitten. Es hagelt Kritik.
Jan-Dirk Franke
14.01.2026
2 min.
Strecke Chemnitz–Leipzig: Bahn-Gipfel zum Ausbau bleibt ohne konkrete Ergebnisse
Ein Doppelstockzug der MRB auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Die Verbindung ist weitgehend eingleisig.
Stadt Chemnitz und Verkehrsverbund kritisieren: Der zweigleisige Ausbau wird offenkundig immer weiter nach hinten geschoben. Enttäuscht zeigt sich auch die IHK: Die Geduld der Wirtschaft ist erschöpft.
Jan-Dirk Franke
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
Mehr Artikel