„Schafft Arbeitsplätze vor Ort“ gegen „Nein Danke“: Geteilte Meinung zu neuem Gewerbegebiet in Chemnitz-Rabenstein

Das Rathaus plant, auf einer derzeit als Acker genutzten Fläche Firmen anzusiedeln. Einige Anwohner wollen das verhindern und haben 1200 Unterschriften gesammelt. Sie bekommen aber auch Widerspruch aus dem Ort selbst.

Sie blicken auf ein Feld, sehen allenfalls ab und an mal einen Traktor und hören das entfernte Rauschen der Autobahn 72. In ein, zwei Jahren könnte sich dieses Bild für viele Anwohner der Weydemeyer- und der Kieselhausenstraße im Stadtteil Rabenstein drastisch verändern: Auf dem Acker an der Abfahrt Rottluff, den derzeit mehrere Landwirte... Sie blicken auf ein Feld, sehen allenfalls ab und an mal einen Traktor und hören das entfernte Rauschen der Autobahn 72. In ein, zwei Jahren könnte sich dieses Bild für viele Anwohner der Weydemeyer- und der Kieselhausenstraße im Stadtteil Rabenstein drastisch verändern: Auf dem Acker an der Abfahrt Rottluff, den derzeit mehrere Landwirte...