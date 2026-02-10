MENÜ
  • „Schafft Arbeitsplätze vor Ort“ gegen „Nein Danke“: Geteilte Meinung zu neuem Gewerbegebiet in Chemnitz-Rabenstein

Christina Schuler und Ivo Partschefeld unterstützen die Pläne für das Gewerbegebiet, das auf dem Feld hinter ihnen entstehen soll.
Christina Schuler und Ivo Partschefeld unterstützen die Pläne für das Gewerbegebiet, das auf dem Feld hinter ihnen entstehen soll. Bild: Andreas Seidel
Die Anwohner Falk Hentzschel, Thomas Meißner und Sven Schreiber (von links, hier bei einem Treffen im Mai 2025) lehnen das Gewerbegebiet ab und haben eine Petition gegen das Vorhaben gestartet.
Die Anwohner Falk Hentzschel, Thomas Meißner und Sven Schreiber (von links, hier bei einem Treffen im Mai 2025) lehnen das Gewerbegebiet ab und haben eine Petition gegen das Vorhaben gestartet. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Auf rund 13 Hektar des Feldes nahe der Autobahnabfahrt Rottluff sollen sich Firmen ansiedeln können – wenn die Petition von Gegnern nicht für einen Abbruch der Planungen sorgt.
Auf rund 13 Hektar des Feldes nahe der Autobahnabfahrt Rottluff sollen sich Firmen ansiedeln können – wenn die Petition von Gegnern nicht für einen Abbruch der Planungen sorgt. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
„Schafft Arbeitsplätze vor Ort“ gegen „Nein Danke“: Geteilte Meinung zu neuem Gewerbegebiet in Chemnitz-Rabenstein
Von Benjamin Lummer
Das Rathaus plant, auf einer derzeit als Acker genutzten Fläche Firmen anzusiedeln. Einige Anwohner wollen das verhindern und haben 1200 Unterschriften gesammelt. Sie bekommen aber auch Widerspruch aus dem Ort selbst.

Sie blicken auf ein Feld, sehen allenfalls ab und an mal einen Traktor und hören das entfernte Rauschen der Autobahn 72. In ein, zwei Jahren könnte sich dieses Bild für viele Anwohner der Weydemeyer- und der Kieselhausenstraße im Stadtteil Rabenstein drastisch verändern: Auf dem Acker an der Abfahrt Rottluff, den derzeit mehrere Landwirte...
